Букмекеры не верят в победу "Анжи" над "Крыльями Советов"

1 октября состоится матч 9-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Крылья Советов" – "Анжи". Начало – в 14:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Крылья Советов" – "Анжи"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,22 – Н 3,14 – П2 3,69
Трансляция матча "Крылья Советов" – "Анжи" 1 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Крылья Советов" – "Анжи".
Прямая трансляция матча "Крылья Советов" – "Анжи" 1 октября на канале, "Наш футбол".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Крылья Советов" – "Анжи"
Георгий ЧЕРДАНЦЕВ, комментатор "Матч ТВ"– 1:1. "Крылья" в плане результата совсем плохие, а "Анжи" в последних турах очки не теряет. Самарцы не потерпят третьего поражения подряд, но в атаке совсем слабы. Что касается судьбы главного тренера Веркаутерена, то не понимаю, почему в России команду "Крылья Советов" должен тренировать, при всем уважении к нему, бельгиец. Мне кажется, российских специалистов такого уровня, которые сейчас без работы, довольно много.
Сергей ЕГОРОВ, заместитель шефа отдела футбола – 2:0. Мне понятны "Крылья". Результаты плохие, но чтобы их прогнозируемо улучшить, клуб, чувствуется, решил не залезать в долги и не устраивать дорогой пиар. Потихоньку там выправят ситуацию. Тем более, отрезками Самара выглядит неплохо. Важно на правах хозяев провести один цельный матч и заработать трудовые три очка.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +6=7-8, 22 – 23.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
15 мая 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Анжи" – "Крылья Советов"
|
0:1
|
24 августа 2014 года
|
Чемпионат ФНЛ
|
"Анжи" – "Крылья Советов"
|
2:1
|
22 марта 2015 года
|
Чемпионат ФНЛ
|
"Крылья Советов" – "Анжи"
|
1:0
|
19 июля 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Анжи" – "Крылья Советов"
|
0:1
|
21 мая 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Крылья Советов" – "Анжи"
|
0:0
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Самарская команда не выигрывает на протяжении пяти домашних матчей и потерпела на "Металлурге" два поражения подряд (=3-2).
В премьер-лиге "Анжи" последний раз уступил в Самаре в сентябре 2010 года (0:3). С тех пор из пяти матчей выиграны три, но в ФНЛ было поражение (0:1).
ЦИТАТЫ
Дмитрий ЯТЧЕНКО, защитник "Крыльев Советов":
– В новом сезоне полностью смотрел две игры махачкалинцев и хочу сказать, что "Анжи" нынешний и прошлогодний – это две разные команды. Костяк команды остался, произошло качественное усиление. Также пришел новый тренер. И теперь их игра производит очень хорошее впечатление.
Джонатан МЕНСА, защитник "Анжи":
– В игре с "Зенитом" все выяснили еще до перерыва, на поле. Иногда такие разговоры бывают жесткими, даже грубыми, но это необходимо, чтобы очнуться, проснуться, потому что в той ситуации мы не могли позволить себе роскошь пропустить еще один мяч. "Напихали" друг другу. А потом еще тренер в перерыве сказал, как лучше действовать.