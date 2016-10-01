Букмекеры не верят в победу "Анжи" над "Крыльями Советов"

1 октября состоится матч 9-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Крылья Советов" – "Анжи". Начало – в 14:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Крылья Советов" – "Анжи"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,22 – Н 3,14 – П2 3,69

Трансляция матча "Крылья Советов" – "Анжи" 1 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Крылья Советов" – "Анжи".

Прямая трансляция матча "Крылья Советов" – "Анжи" 1 октября на канале, "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Крылья Советов" – "Анжи"

Георгий ЧЕРДАНЦЕВ, комментатор "Матч ТВ"– 1:1. "Крылья" в плане результата совсем плохие, а "Анжи" в последних турах очки не теряет. Самарцы не потерпят третьего поражения подряд, но в атаке совсем слабы. Что касается судьбы главного тренера Веркаутерена, то не понимаю, почему в России команду "Крылья Советов" должен тренировать, при всем уважении к нему, бельгиец. Мне кажется, российских специалистов такого уровня, которые сейчас без работы, довольно много.

Сергей ЕГОРОВ, заместитель шефа отдела футбола – 2:0. Мне понятны "Крылья". Результаты плохие, но чтобы их прогнозируемо улучшить, клуб, чувствуется, решил не залезать в долги и не устраивать дорогой пиар. Потихоньку там выправят ситуацию. Тем более, отрезками Самара выглядит неплохо. Важно на правах хозяев провести один цельный матч и заработать трудовые три очка.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +6=7-8, 22 – 23.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 15 мая 2014 года Чемпионат РФПЛ "Анжи" – "Крылья Советов" 0:1 24 августа 2014 года Чемпионат ФНЛ "Анжи" – "Крылья Советов" 2:1 22 марта 2015 года Чемпионат ФНЛ "Крылья Советов" – "Анжи" 1:0 19 июля 2015 года Чемпионат РФПЛ "Анжи" – "Крылья Советов" 0:1 21 мая 2016 года Чемпионат РФПЛ "Крылья Советов" – "Анжи" 0:0

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Самарская команда не выигрывает на протяжении пяти домашних матчей и потерпела на "Металлурге" два поражения подряд (=3-2).

В премьер-лиге "Анжи" последний раз уступил в Самаре в сентябре 2010 года (0:3). С тех пор из пяти матчей выиграны три, но в ФНЛ было поражение (0:1).

ЦИТАТЫ

Дмитрий ЯТЧЕНКО, защитник "Крыльев Советов":

– В новом сезоне полностью смотрел две игры махачкалинцев и хочу сказать, что "Анжи" нынешний и прошлогодний – это две разные команды. Костяк команды остался, произошло качественное усиление. Также пришел новый тренер. И теперь их игра производит очень хорошее впечатление.

Джонатан МЕНСА, защитник "Анжи":

– В игре с "Зенитом" все выяснили еще до перерыва, на поле. Иногда такие разговоры бывают жесткими, даже грубыми, но это необходимо, чтобы очнуться, проснуться, потому что в той ситуации мы не могли позволить себе роскошь пропустить еще один мяч. "Напихали" друг другу. А потом еще тренер в перерыве сказал, как лучше действовать.