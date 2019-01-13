"Будьте внимательнее!" Джикия иронично прокомментировал судейство на тренировках

Защитник "Спартака" Георгий Джикия заявил, что испытывает недовольство от судейства на тренировках. 25-летний игрок также рассказал, что тяжелее всего на сборах ему дается сон.

- В целом неплохо переношу нагрузки, был готов к этому, - сказал Джикия в интервью клубной пресс-службе. - Проблем нет. Тяжелее всего на сборе дается сон. Тяжело спать, когда организм перегружен.

На сегодняшней тренировке все получилось: ничего нового и сложного не было. Ломовицкий и Рассказов не смогли конкурировать со мной и Ханни. Сбрил бороду? Так хотел начать год. Времени играть в приставку на сборах нет - мы проводим серьезные тренировки. Также время уходит на восстановление.

Чем не доволен на сборе? Судейством, которое происходит у нас на тренировках. Хотелось бы сказать судьям: будьте внимательнее!

В текущем сезоне Джикия провел 22 матча за "Спартак" и забил 1 гол.

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