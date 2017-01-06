"Брюгге" выплатил ЦСКА за Страндберга примерно 1,5 миллиона евро

Экс-нападающий ЦСКА Карлуш Страндберг, перешедший в "Брюгге", обошелся новой команде примерно в 1,5 миллиона евро, информирует VoetbalNieuws. С бельгийским клубом 20-летний форвард подписал контракт, рассчитанный до 2021 года. К новым партнерам футболист присоединится в испанском Сотогранде, где команда готовится ко второй части сезона.

За ЦСКА форвард выступал с 2014 года, куда перешел из шведского "Хекена". В текущем сезоне чемпионата России Страндберг провел 8 матчей, в которых забил два мяча. Начало сезона швед проводил в аренде за АИК и записал на свой счет 7 голов в 12 встречах высшей лиги.