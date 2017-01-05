13:03 | ФУТБОЛ — Трансферы

Страндберг перешел в "Брюгге"

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"Брюгге" объявил о приобретении у ЦСКА форварда Карлуша Страндберга. Как сообщает пресс-служба бельгийского клуба, с 20-летним шведом подписан контракт, рассчитанный до 2021 года. К новым партнерам футболист присоединится в испанском Сотогранде, где команда готовится ко второй части сезона.

За ЦСКА форвард выступал с 2014 года, куда перешел из шведского "Хекена". В текущем сезоне чемпионата России Страндберг провел 8 матчей, в которых забил два мяча. Начало сезона швед проводил в аренде за АИК и записал на свой счет 7 голов в 12 встречах высшей лиги.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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engaer

И чего не выпускали? Парень пару раз вышел и забил, даже Спартаку. Селекция ЦСКА становится как у Спартака раньше. Бред сплошной.

13:56

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