Браун Форбс: "В "Амкаре" все очень мотивированы и настроены прервать неудачную серию"

Полузащитник "Амкара" Браун Форбс отметил, что предпочитает играть в нападении. Он также добавил, что все в команде настроены прервать неудачную серию.

Форбс присоединился к пермякам 11 сентября, вчера РФС удовлетворил заявление клуба о его регистрации. Контракт с 26-летним хавбеком рассчитан до конца сезона.

– В какой форме вы сейчас находитесь?

– Мне кажется, что в хорошей, – приводит пресс-служба "Амкара" слова Форбса. – Все лето я очень серьезно тренировался вместе с берлинским "Унионом", который выступает во второй бундеслиге.

– В своей карьере вы играли на разных позициях – уже был разговор с тренерами "Амкара" о том, где они хотят вас использовать?

– Конечно. Наши мысли, к счастью, совпадают. До переезда в Россию я в основном играл в полузащите, потом меня чаще использовали в обороне, а в Туле поставили в переднюю линию, и я начал забивать. Да я и сам с опытом начал понимать, что мое место – именно в нападении. И точно так же мои возможности оценивают в "Амкаре".

– Когда команда идет на последнем месте, это нередко влияет на микроклимат. Вы что-то подобное почувствовали?

– Я бы не сказал, что ощутил какую-то нервозность или раздражительность. Мне кажется, что в команде все очень мотивированы и настроены прервать неудачную серию. По тренировкам это очень заметно. Конечно, когда нет результата, легко потерять уверенность в себе, я проходил через такое. Но каждый сам должен знать, как вытаскивать себя из такого состояния.

Напомним, после девяти туров в чемпионате России "Амкар" идет на последнем месте в турнирной таблице. В следующем матче команда 18 сентября сыграет против "Локомотива". "СЭ" проведет трансляцию игры.