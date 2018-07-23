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Братья Березуцкие: защитники отечества

Братья Березуцкие в ЦСКА. Для изучения графики - раскройте ее в полном размере. Фото "СЭ"
Братья Березуцкие в ЦСКА. Для изучения графики - раскройте ее в полном размере. Фото "СЭ"

В субботу защитники ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие объявили о завершении профессиональной карьеры. На двоих они провели больше тысячи матчей в составе армейского клуба. Подводим статистические итоги карьеры братьев.
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