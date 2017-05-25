Борис Стукалов: "Матч "Енисей" - "Арсенал" закончился нелогично"

Бывший главный тренер "Арсенала" Борис Стукалов после первого стыкового матча за право играть в РФПЛ между "Енисеем" и туляками (2:1) отметил, что в ответной встрече отдает предпочтение команде Сергея Кирьякова. Стуколов заявил, что минувший матч закончился нелогично, потому что в конце встречи туляки перехватили инициативу.

– Стал ли такой результат неожиданным для вас?

– Почему он неожиданный? Во-первых, это был такой матч, счет в котором нельзя предсказать, потому что команда, которая сегодня борется за сохранение прописки в премьер-лиге, и клуб, который впервые получил шанс попасть туда – это исторический момент. У Тихонова собраны мастеровитые ребята. Они очень уверенно прошли сезон и там есть футболисты, которые провели разное количество времени в РФПЛ. Но я считаю, что этот матч, может быть, где-то нелогично закончился, потому что туляки перехватили инициативу в конце игры.

Андрей Тихонов освежил линию атаки, вышли Малоян и Козлов. То есть ребята, которые могут забить. Малоян это показал и смог использовать единственный момент, но я считаю, что игра была ближе к ничейному результату. Хотя от красноярцев можно было ожидать все, что угодно. Возможно, после пропущенного мяча они немного не то, что сникли, у них не было хорошего эмоционального фона. Поэтому для них хорошо, что получилось забить в концовке и победить 2:1. В ответной встрече им будет тяжело, потому что тульские болельщики, и боги, которые будут на стороне тульской команды в этот день, сыграют определенную роль. Тем более, что после той победы, которую "Арсенал" одержал над "Спартаком", им не показалось прогулкой игра с "Енисеем", который показал, что с ним надо считаться. Думаю, туляки сделают выводы, проанализируют этот матч и, конечно, для красноярцев вторая игра будет очень тяжелой, учитывая, что даже один мяч может решить исход противостояния.

– Вы бы на кого поставили в ответной игре?

– Я симпатизирую красноярцам, ребята молодцы. Знаю некоторых игроков, и тренер у них молодец, но я, все-таки, отдам предпочтение "Арсеналу". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)