06:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Борис Копейкин: "Верю, что замена Березуцкому и Игнашевичу найдется"

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Бывший тренер ЦСКА Борис Копейкин поделился с "СЭ" мнением о матчах субботы. Он выразил уверенность в том, что армейцы будут прибавлять в атаке.

– Василий Березуцкий объявил, что приостанавливает карьеру в сборной.

– Просто так он бы от сборной не отказался. Ясно, что в последнее время у него было много травм и матчей на уколах. Но, не исключаю, Василий сборной еще поможет.

– А если нет?

– Верю, что замена ему и Игнашевичу найдется. Не вечно них рассчитывать! В "Спартаке" есть Кутепов. У армейцев Васин. Вспомните, Березуцким тоже было сложно, над ними посмеивались. Но благодаря доверию они выросли в ведущих защитников страны. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Полностью интервью Копейкина

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Материалы REN-TV

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