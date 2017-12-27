Борис Игнатьев: "Возможно, "Ростову" не хватало импульсивности и харизмы Карпина"

Экс-тренер "Торпедо" Борис Игнатьев отметил, что ему будет интересно понаблюдать за работой Валерия Карпина на посту наставника "Ростова". По его словам, класс бывшего рулевого "Спартака" не поддается сомнению.

– Возможно, импульсивность и харизма Валерия Карпина — то, чего не хватает нынешнему "Ростову", – заявил "Известиям" именитый советский и российский тренер Борис Игнатьев. – Он еще относительно молодой тренер, но при этом за его плечами уже немалый опыт. А свой класс Карпин доказывал еще в период работы в "Спартаке". Будет очень интересно понаблюдать за его возвращением в премьер-лигу.