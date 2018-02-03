Борис Чухлов: "Если "Зенит" отпустит Манчини, то наступит на свои же грабли"

Быший нападающий "Зенита", чемпион СССР-84 Борис Чухлов в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировал возможный уход Роберто Манчини в сборную Италии.
– У него ж мечта – поработать со сборной Италии. Если они договорятся с "Зенитом", то почему бы и нет? – сказал Чухлов. – Просто "Зенит" тогда в очередной раз наступит на свои же грабли. Под тренера приглашалась немалая группа футболистов, если придет другой тренер, что, снова обновлять команду на 60-70 процентов?
– "Зениту" не выгодно отпускать Мачнини?
– Естественно, клуб от этого не выиграет. Что у нас футболисты гуляют из клуба в клуб, то тренеры меняются. Если раньше "Спартак" славился тем, что у них тренер менялся каждые полгода, то теперь эту тенденцию подхватил "Зенит". Это никому не нравится, когда приглашают тренера и новых футболистов, а потом все расходятся.
– Если у Манчини не получится ничего весной, может быть, "Зениту" будет проще отпустить тренера в сборную?
– Фурсенко (президент "Зенита". – Прим. "СЭ") боготворит Манчини, у них полное понимание. Все остальное, думаю, решится. То, что Манчини не справился с футболистами, которые ему купили, меня не удивило. Когда у тебя 30 равнозначных футболистов, ни один тренер не потянет такую команду. Кому-то внимания будет уделяться меньше, кому-то больше – и сразу появятся недовольные. Если бы Манчини определился, кто будет играть, а не шарахался с составом, все могло быть по-другому. Вот как Дик Адвокат (возглавлял "Зенит" в 2006-2009 гг. – Прим. "СЭ") уперся в 15 человек, два сезона они бомбили, выиграли все, что можно, и он спокойно ушел почетным гражданином Санкт-Петербурга. А Манчини решил сыграть на менталитете, но у русских он немного другой. (Игорь НОВИКОВ)
rohkea
венялянен спасибо, что разъяснил, но за год такую модель не создать! минимум два сезона! минимум)))
21:53
rohkea
кбын! зенит- сильный клуб. побольше бы таких в рфпл! "учишься у сильного, со слабым-деградируешь". читаю коменты болельщиков лучших клубов страны и понимаю, что столько сил потрачено на взаимные оскорбления))) как дети малые в песочнице, кучу песка не поделили))) Поэтому люблю матчи ЛЧ и ЛЕ! в них все просто-болею за наши клубы!
21:51
вэняляйнэн
rohkea ven?lainen, почему тогда мирчу пнули???=============Вектора развития при нём не просматривался. Большинство трансферов носили случайный характер. Шахтёр подписывал молодых перспективных бразильцев и доводил их до высокого уровня ликвидности. Ожидалось подобная модель будет реализована в Зените.
21:48
К.Б.Ын
Борис Чухлов должен поведать нынешнему поколению егэ имени фурса , что зинаида всегда была и будет в пердиве !)
21:36
rohkea
ven?lainen, почему тогда мирчу пнули???
21:36
вэняляйнэн
Если захочет уйти, то один вопрос: кто заплатит неустойку? Если итальянцы или сам Манчини отступные наберут, то отпускать. Уже был печальный опыт, когда АВБ заставили контракт отрабатывать подневольно. Везде тренеров при первых неудачах увольняют на раз, а в Зените, кто сам просится на выход, не отпускают.Что не станет Манчини, так другого тренера не найдём? Состав в Зените набрался молодой и перспективный. Работай и раскрывай потенциал. Для любого наставника одно удовольствие и возможность себя показать в профессии.
21:10
foreverCSKAforever
Наступит на кучу бабла, которое пахнет?
20:58