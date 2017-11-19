Болельщики "Зенита" освистали Денисова

Болельщики "Зенита" освистали видеообращение Игоря Денисова на церемонии чествования "золотого" состава-2007. Стадион "Санкт-Петербург" перед матчем 17-го тура против "Тосно" посетили игроки, принесшие питерцам первое в российской истории чемпионство. Денисов не смог присутствовать на церемонии, поскольку ранее днем защищал цвета "Локомотива" в игре против "Анжи" (1:0) в Махачкале.

Болельщики, впрочем, холодно приняли хавбека, со скандалом покинувшего "Зенит" в 2013 году, несмотря на то, что он сказал, что уважает поклонников клуба. Других игроков они встретили овациями.