18:22 | Футбол — РФПЛ

Болельщики "Зенита" освистали Денисова

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Болельщики "Зенита" освистали видеообращение Игоря Денисова на церемонии чествования "золотого" состава-2007. Стадион "Санкт-Петербург" перед матчем 17-го тура против "Тосно" посетили игроки, принесшие питерцам первое в российской истории чемпионство. Денисов не смог присутствовать на церемонии, поскольку ранее днем защищал цвета "Локомотива" в игре против "Анжи" (1:0) в Махачкале. 

Болельщики, впрочем, холодно приняли хавбека, со скандалом покинувшего "Зенит" в 2013 году, несмотря на то, что он сказал, что уважает поклонников клуба. Других игроков они встретили овациями.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Tribunal Z

Если бы в позу не встал, то до сих пор играл бы в Зените. Не его дело какие суммы в контракте прописаны у других игроков. Он сам согласен был со своим контрактом, а потом по сути отказался его выполнять. Ему повезло что Зенит ещё денег с него не содрал за то что он отказался выйти на поле в день игры. Таких игроков наказывать нужно, а не сюсюкать перед ним.

18:38

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

это разве "освистали"??? ребенок плачет громче. а деньгисов, конечно же, г с маленькой буквы, а не человек.

18:35

alex-ls

каким днем? он играет в этот же день идиоты :)

18:34

Vader

Нормальные болельщики, вот футболистов я таких не понимаю... погнался за длинным рублём, ну так и нечего из себя мученика строить...

18:33

SP2

Да какие это болельщики! Один из лучших зенитовцев - а они освистывают? Совсем без соображения... таких болельщиков раньше в СКК просто не пускали. И за болельщиками их никто никогда не считал.

18:28