Болельщики "Зенита" освистали Денисова

Болельщики "Зенита" освистали видеообращение Игоря Денисова на церемонии чествования "золотого" состава-2007. Стадион "Санкт-Петербург" перед матчем 17-го тура против "Тосно" посетили игроки, принесшие питерцам первое в российской истории чемпионство. Денисов не смог присутствовать на церемонии, поскольку ранее днем защищал цвета "Локомотива" в игре против "Анжи" (1:0) в Махачкале.
Болельщики, впрочем, холодно приняли хавбека, со скандалом покинувшего "Зенит" в 2013 году, несмотря на то, что он сказал, что уважает поклонников клуба. Других игроков они встретили овациями.
1. Игорь Денисов говорит!!!– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 19 ноября 2017 г.
2. Он освистан фанатами "Зенита", хотя в конце сказал "очень сильно люблю и уважаю болельщиков". pic.twitter.com/8lluwppB0U
Tribunal Z
Если бы в позу не встал, то до сих пор играл бы в Зените. Не его дело какие суммы в контракте прописаны у других игроков. Он сам согласен был со своим контрактом, а потом по сути отказался его выполнять. Ему повезло что Зенит ещё денег с него не содрал за то что он отказался выйти на поле в день игры. Таких игроков наказывать нужно, а не сюсюкать перед ним.
18:38
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
это разве "освистали"??? ребенок плачет громче. а деньгисов, конечно же, г с маленькой буквы, а не человек.
18:35
alex-ls
каким днем? он играет в этот же день идиоты :)
18:34
Vader
Нормальные болельщики, вот футболистов я таких не понимаю... погнался за длинным рублём, ну так и нечего из себя мученика строить...
18:33
SP2
Да какие это болельщики! Один из лучших зенитовцев - а они освистывают? Совсем без соображения... таких болельщиков раньше в СКК просто не пускали. И за болельщиками их никто никогда не считал.
18:28