16:38 | Футбол — РПЛ

Болельщики "Уфы" признали Карпа лучшим игроком октября

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Болельщики "Уфы" признали хавбека Кэтэлина Карпа лучшим игроком октября, информирует официальный Твиттер клуба. 25-летний полузащитник набрал 30,3 % голосов.

Второе место занял хавбе Оливье Тилль (26,1%), третье - форвард Силвестр Игбун (13,5%).

"Уфа" занимает 15-е место в РПЛ после 13 туров, имея в активе 11 очков.

Уфа - Спартак

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