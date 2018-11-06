Болельщики "Уфы" признали Карпа лучшим игроком октября

Болельщики "Уфы" признали хавбека Кэтэлина Карпа лучшим игроком октября, информирует официальный Твиттер клуба. 25-летний полузащитник набрал 30,3 % голосов.
Второе место занял хавбе Оливье Тилль (26,1%), третье - форвард Силвестр Игбун (13,5%).
Кэтэлин Карп – лучший игрок ФК "Уфа" в октябре по версии болельщиков!– ФК УФА (@UfaFc) 6 ноября 2018 г.
1️⃣ Кэтэлин Карп – 30,3% голосов
2️⃣ Оливье Тилль – 26,1%
3️⃣ Сильвестр Игбун – 13,5% pic.twitter.com/iRgQMYU2ZR
"Уфа" занимает 15-е место в РПЛ после 13 туров, имея в активе 11 очков.
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