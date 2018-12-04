Болельщики "Ростова" признали Песьякова лучшим игроком матча с ЦСКА

Вратарь "Ростова" Сергей Песьяков признан лучшим игроком матча 16-го тура премьер-лиги против ЦСКА (0:0) по версии болельщиков дончан, информирует официальный Твиттер клуба. Второе место занял хавбек Александр Гацкан, третье - защитник Сверрир Ингасон.
👏👏👏– Football Club Rostov (@rostovfc) 4 декабря 2018 г.
Сергей Песьяков - лучший игрок матча #РостовЦСКА pic.twitter.com/Zf5oSoBKHo
В текущем сезоне Песьяков провел 7 матчей за "Ростов", в которых пропустил 5 голов. Дончане занимают 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка после 16 туров.
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