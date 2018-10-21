13:40 | Футбол — РПЛ

Болельщики "Динамо" скорбят в связи с трагедий в Керчи

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На фанатской трибуне московского "Динамо" перед матчем 11-го тура чемпионата России с "Зенитом" появилось два баннера в связи с трагедией в Керчи, произошедшей на этой неделе.

На обоих баннерах написано "Керчь, 17.10, скорбим". Также динамовские болельщики посвятили полотно защитнику "Динамо" Владимиру Рыкову, получившему травму. На баннере написано: "Володя, поправляйся". (Александр Рогулев)

Напомним, что в политехническом колледже Керчи взорвалась бомба, начиненная металлическими деталями. Затем по ученикам и преподавателям нападавший открыл огонь из ружья. По данному факту было возбуждено уголовно дело по статье "теракт", позже переквалифицированное на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

По последним данным, в результате взрыва погиб 21 человек, еще 50 пострадали.

Матч "Динамо" – "Зенит" пройдет на "Арене Химки", стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Динамо – Зенит

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Динамо" – "Зенит".

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