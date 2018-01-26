Блан – о твитте Джикии: "Если это была шутка, то я не вижу никакой проблемы"

Бывший главный тренер "ПСЖ" и сборной Франции Лоран Блан в интервью "Известиям" заявил о том, что не видит ничего возмутительно в твитте защитника "Спартака" Георгия Джикии. По словам специалиста, эта ситуация не стоит обсуждений.

– …вы тоже считаете этот инцидент проявлением дискриминации? – вопрос Блану.

– Если это была шутка, то зачем вообще говорить об этом? Не вижу в этом никакой проблемы.

Напомним, что Джикия, который на первом сборе красно-белых в ОАЭ вел аккаунт клуба и в одном из постов опубликовал видео, в котором он говорил про Луиза Адриану, Педро Рошу и Фернанду: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце". Позднее запись была удалена, а "Спартак" принес извинения.