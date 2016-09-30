Благое Георгиев: "Все, что творится сейчас в "Рубине", – плохо"

Полузащитник "Оренбурга" Благое Георгиев в интервью "СЭ" подчеркнул, что ему не объяснили причины, по которым "Рубин" решил с ним расстаться. При этом болгарин пообещал в будущем рассказать свое видение ситуации.
– Ваш уход из "Рубина" получился скандальным. Что же произошло?
– Сам до конца не понял, что случилось. У меня был действующий контракт, но мне сказали, что на зимние сборы я не еду.
– Кто сказал?
– Администратор команды.
– Причины вам известны?
– Да, но не хотелось бы об этом говорить. Придет время, и я обо всем расскажу.
– Вам объяснили, чье было решение убрать вас из команды?
– Никаких разъяснений не последовало. Вообще все, что сейчас творится в "Рубине", – плохо. (Сергей АСТАХОВ)