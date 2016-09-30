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Благое Георгиев: "Все, что творится сейчас в "Рубине", – плохо"

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Полузащитник "Оренбурга" Благое Георгиев в интервью "СЭ" подчеркнул, что ему не объяснили причины, по которым "Рубин" решил с ним расстаться. При этом болгарин пообещал в будущем рассказать свое видение ситуации.

 
16 сентября. Ростоши. "Оренбург" – "Спартак" – 1:3. 40-я минута. Благое ГЕОРГИЕВ (слева) после забитого пенальти в ворота Артема РЕБРОВА.Благое Георгиев: "Рубин"? Тех, кто делает плохое, Бог наказывает"

– Ваш уход из "Рубина" получился скандальным. Что же произошло?

– Сам до конца не понял, что случилось. У меня был действующий контракт, но мне сказали, что на зимние сборы я не еду.

– Кто сказал?

– Администратор команды.

– Причины вам известны?

– Да, но не хотелось бы об этом говорить. Придет время, и я обо всем расскажу.

– Вам объяснили, чье было решение убрать вас из команды?

– Никаких разъяснений не последовало. Вообще все, что сейчас творится в "Рубине", – плохо. (Сергей АСТАХОВ)

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