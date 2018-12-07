Бийол назвал самые запомнившиеся матчи в составе ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол заявил, что самыми памятными матчами в составе армейского клуба для него стали игры с "Реалом" в групповом этапе Лиги чемпионов (1:0) и "Локомотивом" в Олимп-Суперкубке России (1:0).

- Вообще, впечатления от этих шести месяцев в ЦСКА великолепные, - сказал Бийол в интервью клубной пресс-службе. - Мы горим желанием и дальше улучшать свою игру, но уже сейчас добыли несколько отличных побед.

Конечно, матч с "Реалом" стоит особняком. Обыграть такую команду – честное слово, это что-то совершенно невероятное! Все 90 минут мы отработали на одном дыхании, отдали все силы борьбе. Еще выделю игру за Олимп-Суперкубок России, это был мой первый матч за ЦСКА.

Бийол перешел в ЦСКА летом 2018 года. В составе армейского клуба он провел 16 матчей и отметился одной голевой передачей.

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