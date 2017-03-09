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Билялетдинов останется в "Рубине" до конца сезона

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Полузащитник "Рубина" Динияр Билялетдинов отработает контракт с командой, который заканчивается по окончании текущего сезона.

Ранее сообщалось, что казанцы планируют расстаться с 32-летним футболистом, а сам хавбек может перейти в один из клубов, выступающих в чемпионате Казахстана. Отметим, что в текущем сезоне Билялетдинов не провел ни одного матча в составе "рубиновых".

- Комментировать интерес от команд из Казахстана пока не буду, - приводит ТАСС слова Билялетдинова. - Этот сезон я почти точно доиграю в "Рубине", а летом уже посмотрим, что случится.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4080173

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