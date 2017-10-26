20:29 | Футбол — РФПЛ

Билеты на матч "Спартак" - "Зенит" продаются по цене от 1,5 до 30 тысяч рублей

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Стартовала продажа билетов на матч 18-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит". Игра состоится 27 ноября на "Открытие Арене". 

На первом этапе (26 октября - 1 ноября) купить билеты смогут владельцы абонементов, на втором (2 - 6 ноября) - владельцы карт болельщика, на третьем (7 - 27 ноября) - любой болельщик на клубном сайте. На четвертом этапе (21 - 23 ноября) состоится аукцион, а на пятом (25 - 27 ноября) билеты поступят в свободную продажу в кассы стадиона.

Стоимость самого дешевого билета на места за воротами (трибуны В и D) составляет 1,5 тысячи рублей. На трибуну С пропуска продаются по цене от 1,9 до 4,5 тысячи рублей. На сектора трибуны D - от 3,3 до 5,2 тысячи рублей. Стоимость билета в вип-ложи "Открытие Арены" - от 9 до 30 тысяч рублей.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/news/2017-10-26-bilety_na_match_spartak__zenit/

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

свиньи решили баблишка срубить ,а то в последнее время ходит по 24-26 тыс на Хрюк-Арену. Но нас не переплюнут, мы на игре первого круга заработали около 2 ломтей евро.

21:21

asc0002

баламошка А у бомжар какой ценовой разброс был? 70 коп.на фанатские - 350 руб. на вип-трибуны + вчерашний чебурек и бутылочка боярышника в подарок? ------ Дурилка, такие же цены, как и у вас. От 1500 до 20000.

21:01

Бней Иегуда

Спрос формирует цену на билет.) Чем выше спрос, тем выше цена.)

21:01

biggp1

доят секту))

20:58

Tribunal Z

Ну вот, а потом удивляются почему у них в Москве люди не ходят на футбол. А почему от 100 евро сразу не продавать на матч? Может придёт человек 500, поставят рекорд по низкой посещаемости)))

20:56

rusfed 2.0

Членские взносы в кассу секты )

20:55

баламошка

А у бомжар какой ценовой разброс был? 70 коп.на фанатские - 350 руб. на вип-трибуны + вчерашний чебурек и бутылочка боярышника в подарок?

20:43