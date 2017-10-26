Билеты на матч "Спартак" - "Зенит" продаются по цене от 1,5 до 30 тысяч рублей

Стартовала продажа билетов на матч 18-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит". Игра состоится 27 ноября на "Открытие Арене".

На первом этапе (26 октября - 1 ноября) купить билеты смогут владельцы абонементов, на втором (2 - 6 ноября) - владельцы карт болельщика, на третьем (7 - 27 ноября) - любой болельщик на клубном сайте. На четвертом этапе (21 - 23 ноября) состоится аукцион, а на пятом (25 - 27 ноября) билеты поступят в свободную продажу в кассы стадиона.

Стоимость самого дешевого билета на места за воротами (трибуны В и D) составляет 1,5 тысячи рублей. На трибуну С пропуска продаются по цене от 1,9 до 4,5 тысячи рублей. На сектора трибуны D - от 3,3 до 5,2 тысячи рублей. Стоимость билета в вип-ложи "Открытие Арены" - от 9 до 30 тысяч рублей.