Билеты на дерби ЦСКА - "Спартак" поступили в свободную продажу

ЦСКА на официальном сайте объявил о том, что билеты на матч 8-го тура чемпионата России против "Спартака" поступили в свободную продажу. С 6-го по 10 сентября билеты могли купить только владельцы абонементов и Карт болельщика.
Минимальная цена билетов 1500 рублей, максимальная - 30 тысяч рублей.
Матч ЦСКА - "Спартак" состоится 23 сентября на "ВЭБ-Арене". Начало игры - 19.00 по московскому времени.
Билеты на #ЦСКАспартак – в свободной продаже!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 11 сентября 2018 г.
Все подробности билетной программы:
🎫 https://t.co/GmcvcNRzYG pic.twitter.com/bpfSJveqi8