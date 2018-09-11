Билеты на дерби ЦСКА - "Спартак" поступили в свободную продажу

ЦСКА на официальном сайте объявил о том, что билеты на матч 8-го тура чемпионата России против "Спартака" поступили в свободную продажу. С 6-го по 10 сентября билеты могли купить только владельцы абонементов и Карт болельщика.

Минимальная цена билетов 1500 рублей, максимальная - 30 тысяч рублей.

Матч ЦСКА - "Спартак" состоится 23 сентября на "ВЭБ-Арене". Начало игры - 19.00 по московскому времени.

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