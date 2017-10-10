Бибрас Нахто: "Хочется преуспеть с ЦСКА как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов"

Полузащитник ЦСКА и сборной Израиля Бибрас Натхо остался доволен игрой национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Испании (0:1). Хавбек отметил, что теперь все его мысли сосредоточны на выступлении за клуб.

Отметим, что Натхо, проведший на поле во встрече с испанцами все 90 минут, вернется в расположение ЦСКА сегодня, 10 октября.

- Думаю, что в противостоянии с одной из сильнейших сборных мира мы выглядели достойно, - сказал Натхо. - Сейчас очень хотелось бы преуспеть с ЦСКА как в чемпионате России, так и в Лиге чемпионов. (Эли ШВИДЛЕР)

Напомним, ближайший матч ЦСКА в премьер-лиге состоится 14 октября. Армейцы на выезде сыграют с "Краснодаром". Начало встречи - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча. Ближайший матч столичной команды в Лиге чемпионов состоится 18 октября - ЦСКА дома сыграет с "Базелем". Начало встречи - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.