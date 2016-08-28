Бердыев прилетел на матч "Терек" – "Ростов"

Как стало известно "СЭ", Курбан Бердыев прибыл в Грозный на матч 5-го тура премьер-лиги "Ростов" – "Терек". По нашим данным, 64-летний специалист консультировал тренерский штаб дончан перед игрой с грозненцами. Бердыев, покинувший пост главного тренера "Ростова" перед поединком с "Уралом", помогал желто-синим во встречах 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Аяксом". (Виталий АЙРАПЕТОВ)