15:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Бердыев прилетел на матч "Терек" – "Ростов"

0
0
0
6

Как стало известно "СЭ", Курбан Бердыев прибыл в Грозный на матч 5-го тура премьер-лиги "Ростов""Терек". По нашим данным, 64-летний специалист консультировал тренерский штаб дончан перед игрой с грозненцами. Бердыев, покинувший пост главного тренера "Ростова" перед поединком с "Уралом", помогал желто-синим во встречах 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Аяксом". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

alex775900

Бердыев с нами!!!

15:50

Лед

Китаец хренов !

15:46

ATA

с КББ и Азмуном Ростов выиграет

15:45

MAKKOR

СЭ , вы все его передвижения будете фиксировать??? Так дойдет, до Бердыев пошел в туалет...

15:43

Басист

Бер-ды-ев!!! Бер-ды-ев!!!

15:34

RSDsouth

Он улетел, но обещал вернуться )

15:31

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ