Бердыев прилетел на матч "Терек" – "Ростов"

Как стало известно "СЭ", Курбан Бердыев прибыл в Грозный на матч 5-го тура премьер-лиги "Ростов" – "Терек". По нашим данным, 64-летний специалист консультировал тренерский штаб дончан перед игрой с грозненцами. Бердыев, покинувший пост главного тренера "Ростова" перед поединком с "Уралом", помогал желто-синим во встречах 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Аяксом". (Виталий АЙРАПЕТОВ)
alex775900
Бердыев с нами!!!
15:50
Лед
Китаец хренов !
15:46
ATA
с КББ и Азмуном Ростов выиграет
15:45
MAKKOR
СЭ , вы все его передвижения будете фиксировать??? Так дойдет, до Бердыев пошел в туалет...
15:43
Басист
Бер-ды-ев!!! Бер-ды-ев!!!
15:34
RSDsouth
Он улетел, но обещал вернуться )
15:31