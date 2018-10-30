Бердыев подтвердил, что "Рубин" имеет финансовые проблемы

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 12-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:1) прокомментировал информацию о том, что в клубе возникли финансвоые проблемы.

⁃ Вчера вышло интервью Германа Зонина. Он напугал всех болельщиков, сказал, что в "Рубине" все плохо.

⁃ Во первых, у меня нет его номера телефона, мне сотрудник клуба принес его, - заявил Бердыев на послематчевой пресс-конференции. - Я думал сейчас будет какая-то просьба, но он переживает за клуб и спросил, как дела. Я ему ответил, что есть определенные финансовые проблемы, но они решаемые. То есть вот в таком плане поговорили, и я очень благодарен ему и Лыкину, которые дали мне путевку, как тренеру. Интервью вышло под с таким контекстом, что я куда-то жаловался. Мы уже не в том возрасте, чтобы жаловаться, тем более вы знаете наш тренерский путь, у нас всегда чего-то не хватает, поэтому к этому привыкли.