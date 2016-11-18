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"Байер" будет следить за ситуацией по "делу Еременко" перед матчем с ЦСКА

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Спортивный директор "Байера" Руди Феллер подчеркнул, что клуб будет следить за развитием ситуации с дисквалификацией полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко. Сегодня КЭДК УЕФА отстранил хавбека на два года от любой деятельности, связанной с футболом.

В допинг-пробе 29-летнего игрока, взятой после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" (2:2), был обнаружен кокаин и его метаболиты. Напомним, ответная встреча между армейцами и леверкузенцами состоится в Москве 22 ноября. Начало игры - в 22.45 по московскому времени.

- Конечно, мы будем следить за ситуацией, - приводит Bild слова Феллера. - Но куда важнее удачно сыграть с ЦСКА в Москве.

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