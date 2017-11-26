Баста: "У российских футболистов нет желания быть лучшими и умереть во имя страны и команды"

Известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко, выступающий под именем Баста, отметил, что у российских футболистов нет желания быть лучшими. Он также добавил, что вся надежда на чемпионате мира 2018 года на сборную Бразилии.

– У футболистов нет осознания самопожертвования себя, желания быть лучшими и умереть во имя страны, команды. За это мы советский спорт любили, потому что, образно говоря, всегда за воротами стоял товарищ Берия или Сталин, – сказал в интервью пресс-службе ЦСКА Вакуленко. – Было воздействие и понимание машины, которая болеет за тебя. Государство, которое надеется на твое личное участие.

Вся надежда на сборную Бразилии, хоть какое-то шоу. Это ирония и боль. Это отдельный большой разговор. Меня радует, что в футболе сейчас очень много молодежи. Ходят дети, строятся школы, возрождаются традиции. Стало понятно, что селекция и работа с молодежью – это самая надежная инвестиция.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.