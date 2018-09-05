Баста готов отменить концерт на "Ростов Арене"

Рэп-исполнитель Баста (настоящее имя – Василий Вакуленко) в Инстаграме прокомментировал заявление "Ростова" по поводу его концерта на "Ростов Арене", который запланирован на 29 сентября. Ранее пресс-служба дончан сообщила, что если перенос состоится, все оставшиеся домашние игры – ближайшая из которых после концерта запланирована на 6 октября против "Оренбурга" – команда будет проводить на стадионе "Олимп-2".

- Неужели на Басту, в случае его выступления на стадионе, может лечь ответственность за нестабильную игру "Ростова"? А если Баста откажется от выступления на "Ростов-Арене", выйдет ли "Ростов" в финал Лиги чемпионов? Давайте зададим друг другу высокую планку и будем ждать результатов и побед!

Обидно осознавать тот факт, что за каждый концерт в родном городе мне приходиться биться. Каждый год мы испытываем проблемы с организацией. И сегодня нас заставляют признать, что новая, технологичная, современная площадка не готова ни к каким мероприятиям, кроме футбольных матчей. Неужели это так и есть?

Я люблю свой город. Я готов отменить концерт на "Ростов-Арене" и выступить бесплатно для всех ростовчан в моем родном районе, если этого захочет город. И еще одно предложение представителям клуба – давайте играть в футбол, а не придумывать причины и оправдания собственных неудач, – говорится в заявлении Басты (полностью - здесь).

Полная версия заявления Басты – здесь //

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Прав ли "Ростов" в том, что концерты убивают газон?