Баскетбольный "Локомотив" посетил матч футбольных одноклубников с ЦСКА

Баскетболисты, руководители и тренеры краснодарского "Локомотива" посетили матч 11-го тура чемпионата России по футболу между "Локомотивом" из Москвы и ЦСКА (1:0), сообщает официальный сайт кубанцев. Также состоялась встреча президентов клубов Андрея Ведищева и Ильи Геркуса, которые отметили важность сотрудничества между клубами и обменялись вымпелами.

– Главная идея и задача всех клубов "Локомотив" – вместе идти к победам, друг друга поддерживать и быть рядом, – сказал Ведищев. – Мы же одноклубники. Более того, у нас один генеральный спонсор, "Российские железные дороги", и такое взаимодействие должно еще больше сближать наши клубы. Мне нравится футбол, который мы только что увидели, ребята играли с желанием. А если есть желание, то будут и результаты.

– Баскетболисты добились таких успехов в Европе, что нам нужно брать с них пример и тянуться за ними. В прошлом году в Евролиге вся страна болела за "Локо", а мы вдвое сильнее переживали за них, – добавил Илья Геркус.