Азамат Засеев: "Игбун врать не будет, пенальти не было"

Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев отметил, что арбитр неверно назначил пенальти в ворота его команды в матче 5-го тура чемпионата России против "Амкара". Футболист отметил, что даже игроки команды соперников не видели нарушения правил.

– Был ли пенальти? Если уж игроки "Амкара" говорят, что мяч попал Игбуну в бедро, – сказал во флеш-интервью Засеев. – Он сам такой человек, который врать не будет. Думаю, пенальти однозначно не было.

Трансляция матча "Амкар" - "Уфа" //

За что назначен пенальти в ворота "Уфы"?

