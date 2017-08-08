18:00 | Футбол — РФПЛ

За что назначен пенальти в ворота "Уфы"?

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На 16-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Амкар""Уфа" арбитр Игорь Федотов назначил 11-метровый удар в пользу хозяев поля, показав, что Игбун сыграл рукой.

Оба видеоповтора, показанные в первом тайме, не лучшего качества и не убеждают в правоте судьи. Но в пользу Федотова то, что он находился в очень хорошей позиции и видел все детали случившегося. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Амкар" - "Уфа"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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skalnyi

рука была 100%

19:22

maratka 69

Пенальти и близко не было...

18:31

zadar

ООО, другое дело)))

18:26

zadar

Очень интересно другое - почему данная заметка без подписи?! Раньше хоть Алко-Бобр подписывался... А теперь кто пишет, десница Будогосского?!

18:22

SIZ170

очень спорный момент..... хорошо что не реализован

18:12

баламошка

Матчи грандов не смотрю, предоставьте видео эпизода. Хотя, предположу, что пенальти был поставлен за наглость - судье попросту внаглую не заплатили!

18:11