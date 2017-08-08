За что назначен пенальти в ворота "Уфы"?

На 16-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Амкар" – "Уфа" арбитр Игорь Федотов назначил 11-метровый удар в пользу хозяев поля, показав, что Игбун сыграл рукой.
Оба видеоповтора, показанные в первом тайме, не лучшего качества и не убеждают в правоте судьи. Но в пользу Федотова то, что он находился в очень хорошей позиции и видел все детали случившегося. (Александр БОБРОВ)
skalnyi
рука была 100%
19:22
maratka 69
Пенальти и близко не было...
18:31
zadar
ООО, другое дело)))
18:26
zadar
Очень интересно другое - почему данная заметка без подписи?! Раньше хоть Алко-Бобр подписывался... А теперь кто пишет, десница Будогосского?!
18:22
SIZ170
очень спорный момент..... хорошо что не реализован
18:12
баламошка
Матчи грандов не смотрю, предоставьте видео эпизода. Хотя, предположу, что пенальти был поставлен за наглость - судье попросту внаглую не заплатили!
18:11