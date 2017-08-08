За что назначен пенальти в ворота "Уфы"?

На 16-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Амкар" – "Уфа" арбитр Игорь Федотов назначил 11-метровый удар в пользу хозяев поля, показав, что Игбун сыграл рукой.

Оба видеоповтора, показанные в первом тайме, не лучшего качества и не убеждают в правоте судьи. Но в пользу Федотова то, что он находился в очень хорошей позиции и видел все детали случившегося. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Амкар" - "Уфа"