Авдонченко отстранена от футбольной деятельности на месяц за критику Будогосского

Глава комитета по этике Семен Андреев озвучил решение органа по инциденту с главой комитета РФС по женскому футболу Натальей Авдонченко.

- В связи с нанесением вреда деловой репутации РФС арбитр Наталья Авдонченко отстранена от любой футбольной деятельности на один месяц, - сказал Андреев. - Она не имеет права находиться на матчах, проводящихся под эгидой союза и инспектировать.

Ранее Авдонченко раскритиковала действия бывшего главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского. (Евгений БЕЛОУСОВ)

В российском судействе революция //

Андрей Будогосский: "Ни одного судью я не сдал"