Астемир Гордюшенко: "Погодные условия дают о себе знать"

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко в перерыве матча 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" отметил холодную погоду в Хабаровске. Столбик термометра опустился до отметки -17 градусов. Счет после первого тайма ничейный – 1:1.

- Игра тяжелая. Сразу видно. СКА дома играет. Наседает на ворота. Мы тоже свои моменты не забили. Погодные условия дают о себе знать. Тяжело приходится, - отметил Гордюшенко в эфире телеканала "Наш футбол". - Но надо продолжать, терпеть и постраться победить. Болельщиков ЦСКА слышно. Больше, чем болельщиков СКА.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - ЦСКА