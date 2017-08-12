Артур Юсупов: "Ростову" давалась игра в матче с "Уфой"

Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов после победы над "Уфой" (4:1) в матче 6-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда показала хорошую игру. При этом он выразил мнение, что счет мог быть менее крупным.

– Игра нам сегодня давалась. 4:1, наверное, много, но мы были ближе к победе, и, слава Богу, так и сложилось, – сказал Юсупов. – Первый тайм в целом тоже играли неплохо, просто моментов как таковых не было.

- А во второй половине игры имели четыре возможности, и все их удалось реализовать, за счет этого и выиграли. Не могу сказать, что первый тайм был намного хуже второго. В принципе ровная и добротная игра на выезде, хороший матч провели.

– За счет чего удалось забить все голы в течение одного временного промежутка?

- Это футбол. Бывает, что вообще не забиваешь, а случается что и пачками. Просто не угадаешь, дело случая, так сложилось. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

Трансляция матча "Уфа" – "Ростов" ​