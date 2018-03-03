Артур Нигматуллин: "Кричалки фанатов? Пускай, но не надо кидать предметы"

Вратарь "Амкара" Артур Нигматуллин отметил, что не обращал внимания на кричалки фанатов в матче 21-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0). В конце игры фанаты сине-бело-голубых закидали его монетами и зажигалками, также в его сторону был брошен файер.

- Фанаты "Зенита" обзывали вас?

- Да это нормально! Пускай, нет вопросов. Кричалки, еще что-то... Это неприципиально. Но не надо кидаться.

- Когда это началось?

- Когда оставалось минут 20. Сначала не обращал внимания, а потом, когда монеты пролетали над плечами и ушами, - это ненормально.

- Манчини назвал судью лучшим игроком матча. Что вы думаете?

- Не хочется на судью уповать, мы играли, старались. Я не хотел бы комментировать судейские моменты. (Игорь НОВИКОВ)