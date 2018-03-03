19:43 3 марта | Футбол — РФПЛ

Артур Нигматуллин: "Кричалки фанатов? Пускай, но не надо кидать предметы"

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Вратарь "Амкара" Артур Нигматуллин отметил, что не обращал внимания на кричалки фанатов в матче 21-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0). В конце игры фанаты сине-бело-голубых закидали его монетами и зажигалками, также в его сторону был брошен файер.

- Фанаты "Зенита" обзывали вас?

- Да это нормально! Пускай, нет вопросов. Кричалки, еще что-то... Это неприципиально. Но не надо кидаться.

- Когда это началось?

- Когда оставалось минут 20. Сначала не обращал внимания, а потом, когда монеты пролетали над плечами и ушами, - это ненормально.

- Манчини назвал судью лучшим игроком матча. Что вы думаете?

- Не хочется на судью уповать, мы играли, старались. Я не хотел бы комментировать судейские моменты. (Игорь НОВИКОВ)

Зенит - Амкар

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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шико1956

Симулирующая и валяющаяся.

21:21 3 марта

шико1956

Только благодарю Нигматулину начался бардак на поле и вне его. Его провокации довели до белого каления игроков обеих команд, судью и болельщиков. Думаю, если бы судья дал ему карточку не в конце, а минут за 20-25 до конца игры, все тихо закончилось бы также по нулям. А вообще Амкар самая противная и не играющая команда, команда . вечно стимулирующая и являющаяся. Дай бог вылетят. Евсеева будет только жаль, настоящий мужик, хотя может и этих научит играть без провокаций.

21:07 3 марта

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