Артур Нигматуллин: "Кричалки фанатов? Пускай, но не надо кидать предметы"

Вратарь "Амкара" Артур Нигматуллин отметил, что не обращал внимания на кричалки фанатов в матче 21-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0). В конце игры фанаты сине-бело-голубых закидали его монетами и зажигалками, также в его сторону был брошен файер.
- Фанаты "Зенита" обзывали вас?
- Да это нормально! Пускай, нет вопросов. Кричалки, еще что-то... Это неприципиально. Но не надо кидаться.
- Когда это началось?
- Когда оставалось минут 20. Сначала не обращал внимания, а потом, когда монеты пролетали над плечами и ушами, - это ненормально.
- Манчини назвал судью лучшим игроком матча. Что вы думаете?
- Не хочется на судью уповать, мы играли, старались. Я не хотел бы комментировать судейские моменты. (Игорь НОВИКОВ)
шико1956
Симулирующая и валяющаяся.
21:21 3 марта
шико1956
Только благодарю Нигматулину начался бардак на поле и вне его. Его провокации довели до белого каления игроков обеих команд, судью и болельщиков. Думаю, если бы судья дал ему карточку не в конце, а минут за 20-25 до конца игры, все тихо закончилось бы также по нулям. А вообще Амкар самая противная и не играющая команда, команда . вечно стимулирующая и являющаяся. Дай бог вылетят. Евсеева будет только жаль, настоящий мужик, хотя может и этих научит играть без провокаций.
21:07 3 марта