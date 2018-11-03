Артур Нигматуллин: "Арсенал" мог сыграть с "Локо" и 3:3"

Вратарь "Арсенала" Артур Нигматуллин рассказал, что думает о поражении от "Локомотива" в матче 13-го тура чемпионата России (1:3) и судействе.

- Олег Кононов раскритиковал судейство после матча. Вы с ним согласны?

- Не буду комментировать, так как не видел спорных моментов.

- Как пропустили второй и третий мяч?

- В эпизоде с третьим я не успел сложиться. Это мой гол.

- Насколько результат по игре?

- Мы свои моменты не реализовали, могли и 3:3 сыграть. В конце еще Гильерме два раза выручил.

- Слухи о переходе Кононова в "Спартак" влияют на футболистов?

- Никак не влияют, мы готовимся, нужно набирать очки, подниматься в турнирной таблице. (Юлия Яковлева)

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