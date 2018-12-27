Артур Григорьянц: "Если симпатии сказываются на работе, то нужно уходить из КДК"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сказал, что ему удается сохранять нейтральность в его работе.

- У каждого есть симпатии к какой-то из команд. У вас до прихода в КДК был любимый клуб?

- Нельзя быть футбольным человеком и не переживать за какую-то команду. Среди моего окружения есть люди, которые болеют за "Спартак", за ЦСКА, за "Зенит" и так далее. Да, в сердце каждого человека есть определенный клуб, но когда ты работаешь в этой системе, все они для тебя находятся в одной плоскости и нельзя говорить о каких-то предпочтениях.

- А каким-то отдельным личностям симпатизируете: игрокам, тренерам?

- Нет, тут то же самое – все равны. Работа в КДК накладывает определенный отпечаток того, что ты должен быть совершенно нейтральным, независимым, иначе потом это может плохо сказаться на твоей деятельности. Когда начинаешь понимать, что кому-то хочешь сделать лучше, кому-то - хуже – все, с этой работой можно заканчивать. Работа – это работа, личное – это личное, - цитируют Григорьянца "РИА Новости".

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.