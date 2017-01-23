Артур Енджейчик: "Краснодар" не хуже "Бордо"

Защитник Артур Енджейчик, перешедший этой зимой из "Краснодара" и "Легию", отметил, что мог покинуть российскую команду летом минувшего года. Тогда сообщалось об интересе к поляку со стороны "Бордо".

– У меня было достаточно хорошее предложение от "Бордо", – цитирует Legia.Net Енджейчика. – Если бы я был на 10 лет моложе, возможно, думал бы о том, что из "Бордо" легче попасть в "ПСЖ" или другой ведущий клуб Европы. Но мне почти 30 лет, а "Краснодар" не хуже "Бордо". Российский клуб каждый год выступает в Лиге Европы, мы здорово играли против больших команд, у нас был отличный состав. Все это мотивировало меня.

"Бордо" – неплохой вариант, но это средняя команда, которая находится в середине турнирной таблицы. С "Краснодаром" же я боролся за 3-5 места в чемпионате России. Я решил не вносить изменений в свою жизнь, и я оказался прав, ведь в первой части чемпионата получал достаточную игровую практику.