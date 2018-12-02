Артем Тимофеев: "У Рассказова руки не было. Мяч попал в лицо"

Полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев после матча 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:1) отметил, что не сомневался в том, что вратарь Артем Ребров после полученной травмы продолжит играть.

– Когда во втором тайме Ребров получил повреждение и у "Спартака" не осталось замен, вы сильнее нервничали?

– Нет. Артем – мужчина с большой буквы, боец, герой. Я даже не переживал за то, что он продолжит играть.

– После матча в каком он состоянии находится?

– Хорошее состояние, правда, у него рассечение и лицо чуть-чуть опухло.

– Если бы он не смог продолжить играть, кто бы встал в ворота?

– Думаю, что Глушаков (смеется). Не знаю. По ситуации бы решали. Но Тема молодец, что продолжил играть.

– Как оцените эпизод с пенальти?

– Я считаю, что там руки не было. Я стоял в метре и видел, что мяч попал в лицо. А судья как решил, так и решил. (Елена Григорьевская)