Артем Тимофеев: "У меня скромные запросы - выиграть еще одно чемпионство со "Спартаком"

Полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев, восстанавливающийся после травмы, сообщил, какие подарки он хотел бы получить. Сегодня команда на сборе в ОАЭ поздравила хавбека с 24-летием.

- Сегодня я, наверное, не жду никаких подарков. Хочу поскорее выздороветь и надеюсь, что тренер доверит помочь команде достойно сыграть во второй половине сезона, - цитирует Тимофеева официальный сайт "Спартака". - Что значит достойно? Поясню: взять еще одно чемпионство, выиграть Кубок России, как можно дальше пройти в Лиге Европы. Вот такие у меня скромные запросы.