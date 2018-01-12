Артем Ребров: "Спасибо Каррере, что разрешил взять на сбор жену"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров поблагодарил главного тренера Массимо Карреру за то, что он разрешил взять с собой на первый сбор семью. Красно-белые готовятся к возобновлению чемпионата России в ОАЭ.
- Вратари больше всего устают от голов, когда пропускают, а если не пропускают, то кайфуют, - приводит пресс-служба клуба слова Реброва. - После тренировок спится замечательно, жена и дети рядом, тренировки идут, солнышко, море, что еще надо. "Спартак" - это одна семья. Первый сбор с женами - это хорошо. Спасибо тренеру, что разрешил взять их. Это только на пользу пойдет. С семьей все легче будет переноситься.
улица садовая
на следующий сбор можете взять родителей и их друзей.
12:39
ВеликийПашаБуре
Корера: Спасибо рога....Реброву, что берёшь жену на сборы)
09:23
ЗлобныйЖиртрест
Иногда она подменяет Артема на тренировках в воротах - никто даже и замечает.
08:39
Бу-га-га!
Правую, левую, или перекладину?
07:56
Vader
что баламошкой надоело пользоватся?
07:03