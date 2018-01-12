Артем Ребров: "Спасибо Каррере, что разрешил взять на сбор жену"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров поблагодарил главного тренера Массимо Карреру за то, что он разрешил взять с собой на первый сбор семью. Красно-белые готовятся к возобновлению чемпионата России в ОАЭ.

- Вратари больше всего устают от голов, когда пропускают, а если не пропускают, то кайфуют, - приводит пресс-служба клуба слова Реброва. - После тренировок спится замечательно, жена и дети рядом, тренировки идут, солнышко, море, что еще надо. "Спартак" - это одна семья. Первый сбор с женами - это хорошо. Спасибо тренеру, что разрешил взять их. Это только на пользу пойдет. С семьей все легче будет переноситься.