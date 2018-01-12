06:50 | Футбол — РФПЛ

Артем Ребров: "Спасибо Каррере, что разрешил взять на сбор жену"

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Голкипер "Спартака" Артем Ребров поблагодарил главного тренера Массимо Карреру за то, что он разрешил взять с собой на первый сбор семью. Красно-белые готовятся к возобновлению чемпионата России в ОАЭ.

- Вратари больше всего устают от голов, когда пропускают, а если не пропускают, то кайфуют, - приводит пресс-служба клуба слова Реброва. - После тренировок спится замечательно, жена и дети рядом, тренировки идут, солнышко, море, что еще надо. "Спартак" - это одна семья. Первый сбор с женами - это хорошо. Спасибо тренеру, что разрешил взять их. Это только на пользу пойдет. С семьей все легче будет переноситься.

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https://www.youtube.com/watch?v=64F4qcyA0PA

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КОММЕНТАРИИ (5)
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улица садовая

на следующий сбор можете взять родителей и их друзей.

12:39

ВеликийПашаБуре

Корера: Спасибо рога....Реброву, что берёшь жену на сборы)

09:23

ЗлобныйЖиртрест

Иногда она подменяет Артема на тренировках в воротах - никто даже и замечает.

08:39

Бу-га-га!

Правую, левую, или перекладину?

07:56

Vader

что баламошкой надоело пользоватся?

07:03