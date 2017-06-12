Артем Ребров: "Надеюсь, Каррера никуда не уедет"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров выразил надежду, что главный тренер клуба Массимо Каррера не покинет команду в ближайшем будущем. Каррера принял красно-белых в августе прошлого года и привел клуб к первому с 2001 года чемпионству.

– Слуцкому потребовалось семь лет в России и три чемпионства, чтобы трудоустроиться в Европе. Сколько потребуется Каррере?

– Надеюсь, Массимо никуда не уедет и останется с нами. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)

Полностью интервью Реброва