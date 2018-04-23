Артем Дзюба: "Есть тренер Черчесов и есть футболист Дзюба. Я сделаю все, чтобы вернуться в сборную"

Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба заявил, что сделает все, чтобы вернуться в состав сборной России на чемпионат мира-2018. Форвард добавил, что у него нет никаких конфликтов с главным тренером команды Станиславом Черчесовым.

– Со Станиславом Саламовичем нет никаких конфликтов и разногласий, – цитирует официальный сайт "Арсенала" Дзюбу. – Есть тренер Черчесов и есть футболист Дзюба. Я поставил цель вернуться в сборную и приложу все усилия, чтобы быть достойным национальной команды. Если вдруг не получится, что ж делать, такая судьба. Когда шел в "Арсенал", даже близких одолевали сомнения. Какой смысл уходить из "Зенита", терять в зарплате, вдруг что-то не получится? Хочу сказать слова благодарности губернатору Тульской области Алексею Дюмину и Гураму Захаровичу Аджоеву. Они меня спасли. Я попросил об одном: единственный мой шанс доказать по поводу сборной и всего остального – дать возможность выйти на футбольное поле, только там я могу что-то сказать.

Прекрасно понимаю чувства Олега Шатова, который ушел из "Зенита" в аренду в "Краснодар". Мы с Олегом всегда на связи. Пожелал ему забить, когда краснодарцы играли в Петербурге. Я даже был уверен, что он это сделает. Как видите, я не ошибся. После матча мы созвонились. Олег мне прислал фото, где он уставший, но счастливый. Такие крутые вещи мне очень нравятся.

29-летний форвард провел в этом сезоне 31 матч и забил семь мячей, причем пять из них Дзюба отправил в ворота в семи играх уже за "Арсенал".