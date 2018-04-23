Артем Дзюба: "Есть тренер Черчесов и есть футболист Дзюба. Я сделаю все, чтобы вернуться в сборную"

Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба заявил, что сделает все, чтобы вернуться в состав сборной России на чемпионат мира-2018. Форвард добавил, что у него нет никаких конфликтов с главным тренером команды Станиславом Черчесовым.
– Со Станиславом Саламовичем нет никаких конфликтов и разногласий, – цитирует официальный сайт "Арсенала" Дзюбу. – Есть тренер Черчесов и есть футболист Дзюба. Я поставил цель вернуться в сборную и приложу все усилия, чтобы быть достойным национальной команды. Если вдруг не получится, что ж делать, такая судьба. Когда шел в "Арсенал", даже близких одолевали сомнения. Какой смысл уходить из "Зенита", терять в зарплате, вдруг что-то не получится? Хочу сказать слова благодарности губернатору Тульской области Алексею Дюмину и Гураму Захаровичу Аджоеву. Они меня спасли. Я попросил об одном: единственный мой шанс доказать по поводу сборной и всего остального – дать возможность выйти на футбольное поле, только там я могу что-то сказать.
Прекрасно понимаю чувства Олега Шатова, который ушел из "Зенита" в аренду в "Краснодар". Мы с Олегом всегда на связи. Пожелал ему забить, когда краснодарцы играли в Петербурге. Я даже был уверен, что он это сделает. Как видите, я не ошибся. После матча мы созвонились. Олег мне прислал фото, где он уставший, но счастливый. Такие крутые вещи мне очень нравятся.
29-летний форвард провел в этом сезоне 31 матч и забил семь мячей, причем пять из них Дзюба отправил в ворота в семи играх уже за "Арсенал".
Дополнительная информация
https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/artem-dzyuba-bozhovich-v-moem-voyske-byl-by-komandirom/
Mark deFossen77
Хуже не будет,что с Дзюбой,что без него.Там дело в тренере.Вспоминается анекдот про публичный дом,когда вместо девиц,кровати меняли.
17:24
Семь ветров
Приехать в сборную чтобы прикинуться больным и уехать, отличный план мистер Фукс.
16:56
Levbereg
Дзюбу обязательно нужно брать в сборную. Он мотор и заводила. Перед матчем с бакланами заряжал канониров в обойму. Пусть он часто не следит за своим языком, но сборная с его участием, точно не будет бесхребетной амебой.
16:55
alex-ls
вместо болотного возьмут. тот в Зените совсем уже загнил :D
16:52
shpasic
есть тренер Черчесов и есть футболист Дзюба, но есть и одна проблема: Черчесов - не тренер)
16:38
andreichf
Серьезно? А вот я не знаю ни тренера Черчесова , ни футболиста Дзюбу. ФЛУДИЛКА КАРТОННАЯ
16:29
waleriy
Не будет его в сборной.
16:25
passerby
Иди пасись - деревяшка, ни Зениту, ни сборной ты даром не нужен, если это и все, что ты можешь в футболе...
16:12