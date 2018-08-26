Артем Дзюба: "Буду набивать пятачок Дриусси, когда он будет забивать"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что его одноклубник форвард Себастьян Дриусси выполняет огромный объем работы на поле. Сегодня петербургский клуб обыграл "Уфу" в матче 5-го тура РПЛ (2:0).

- Очень рад, когда мои партнеры забивают, Себа (Дриусси - Прим "СЭ")особенно, - цитирует Дзюбу официальный сайт "Зенита". - Он выполняет очень большой объем работы, прессингует, освобождает зоны. Красавец. Рад всегда, когда он будет забивать, и пятачок ему набивать буду.

"Зенит" занимает 1-е место в РПЛ, имея в активе 15 очков.

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