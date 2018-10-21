"Арсенал" забивает один пенальти из четырех

После того, как вратарь "Спартака" Александр Максименко отразил удар с 11-метровой отметки Огнена Ожеговича неудачная серия пенальтистов "Арсенала" достигла пяти ударов. В последний раз туляки наказывали соперника за грубость в штрафной в апреле 2016 года, когда Федерико Расич переиграл голкипера "Терека" Евгения Городова. За время выступления в премьер-лиге туляки реализовали всего три 11-метровых из 12. Из всех клубов, игравших в высшем дивизионе хуже "Арсенала" (25,00% точности) пенальти била только "Сибирь" (единственную попытку не реализовал Бартоломей Гжеляк), 50-процентную точность имеют "Сокол" (2 из 4) и "СКА-Хабаровск" (1 из 2). (Кирилл Бурдаков)

Пенальти "Арсенала" в премьер-лиге