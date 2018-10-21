17:49 | Футбол — РПЛ

"Арсенал" забивает один пенальти из четырех

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После того, как вратарь "Спартака" Александр Максименко отразил удар с 11-метровой отметки Огнена Ожеговича неудачная серия пенальтистов "Арсенала" достигла пяти ударов. В последний раз туляки наказывали соперника за грубость в штрафной в апреле 2016 года, когда Федерико Расич переиграл голкипера "Терека" Евгения Городова. За время выступления в премьер-лиге туляки реализовали всего три 11-метровых из 12. Из всех клубов, игравших в высшем дивизионе хуже "Арсенала" (25,00% точности) пенальти била только "Сибирь" (единственную попытку не реализовал Бартоломей Гжеляк), 50-процентную точность имеют "Сокол" (2 из 4) и "СКА-Хабаровск" (1 из 2). (Кирилл Бурдаков)

Пенальти "Арсенала" в премьер-лиге

Дата

Игрок

Соперник

Вратарь

Исход

Счет

30.08.2014

Александр Кутьин

Кубань (д)

Александр Беленов

Вратарь

0:1

03.11.2014

Лукаш Тесак

Торпедо (г)

Юрий Жевнов

Вратарь

1:0

04.05.2015

Владимир Корытько

Краснодар (д)

Андрей Дикань

Вратарь

0:3

14.08.2016

Кантемир Берхамов

Анжи (г)

Александр Беленов

Вратарь

0:1

21.10.2016

Фелисио Форбс

Кр.Советов (г)

Давид Лория

Гол

1:1

10.03.2017

Федерико Расич

Урал (д)

Николай Заболотный

Гол

2:0

08.04.2016

Федерико Расич

Терек (г)

Евгений Городов

Гол

1:3

21.05.2017

Федерико Расич

Спартак (д)

Сергей Песьяков

Мимо

3:0

06.08.2017

Лука Джорджевич

Тосно (д)

Давид Юрченко

Вратарь

1:2

09.03.2018

Артем Дзюба

Амкар (г)

Дмитрий Хомич

Вратарь

2:0

09.03.2018

Эванс Кангва

Амкар (г)

Дмитрий Хомич

Вратарь

2:0

21.10.2018

Огнен Ожегович

Спартак (г)

Александр Максименко

Вратарь

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