"Арсенал" забивает один пенальти из четырех

После того, как вратарь "Спартака" Александр Максименко отразил удар с 11-метровой отметки Огнена Ожеговича неудачная серия пенальтистов "Арсенала" достигла пяти ударов. В последний раз туляки наказывали соперника за грубость в штрафной в апреле 2016 года, когда Федерико Расич переиграл голкипера "Терека" Евгения Городова. За время выступления в премьер-лиге туляки реализовали всего три 11-метровых из 12. Из всех клубов, игравших в высшем дивизионе хуже "Арсенала" (25,00% точности) пенальти била только "Сибирь" (единственную попытку не реализовал Бартоломей Гжеляк), 50-процентную точность имеют "Сокол" (2 из 4) и "СКА-Хабаровск" (1 из 2). (Кирилл Бурдаков)
Пенальти "Арсенала" в премьер-лиге
|
Дата
|
Игрок
|
Соперник
|
Вратарь
|
Исход
|
Счет
|
30.08.2014
|
Кубань (д)
|
Александр Беленов
|
Вратарь
|
0:1
|
03.11.2014
|
Торпедо (г)
|
Юрий Жевнов
|
Вратарь
|
1:0
|
04.05.2015
|
Краснодар (д)
|
Андрей Дикань
|
Вратарь
|
0:3
|
14.08.2016
|
Анжи (г)
|
Александр Беленов
|
Вратарь
|
0:1
|
21.10.2016
|
Фелисио Форбс
|
Кр.Советов (г)
|
Давид Лория
|
Гол
|
1:1
|
10.03.2017
|
Федерико Расич
|
Урал (д)
|
Николай Заболотный
|
Гол
|
2:0
|
08.04.2016
|
Федерико Расич
|
Терек (г)
|
Евгений Городов
|
Гол
|
1:3
|
21.05.2017
|
Федерико Расич
|
Спартак (д)
|
Сергей Песьяков
|
Мимо
|
3:0
|
06.08.2017
|
Тосно (д)
|
Давид Юрченко
|
Вратарь
|
1:2
|
09.03.2018
|
Амкар (г)
|
Дмитрий Хомич
|
Вратарь
|
2:0
|
09.03.2018
|
Амкар (г)
|
Дмитрий Хомич
|
Вратарь
|
2:0
|
21.10.2018
|
Огнен Ожегович
|
Спартак (г)
|
Александр Максименко
|
Вратарь
|
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