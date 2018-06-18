"Арсенал" проводит первую тренировку перед стартом сезона-2018/19

В эти минуты тульский "Арсенал" проводит первую тренировку перед стартом нового сезона.

Футболисты "Арсенала" проводят первую тренировку в этом сезоне👍🏻💪🏻👏🏻 pic.twitter.com/Q3EwLIHx0Q – ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 18 июня 2018 г.

Первый сбор команды в течение недели будет проходить на клубной базе "Тулажелдормаш". В рамках сбора запланирована контрольная встреча с курским "Авангардом", которая пройдет на центральном стадионе "Арсенал" 23 июня.

Тульский сбор станет для "Арсенала" первым под руководством нового главного тренера Олега Кононова.

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