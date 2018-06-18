"Арсенал" проводит первую тренировку перед стартом сезона-2018/19

В эти минуты тульский "Арсенал" проводит первую тренировку перед стартом нового сезона.
Футболисты "Арсенала" проводят первую тренировку в этом сезоне👍🏻💪🏻👏🏻 pic.twitter.com/Q3EwLIHx0Q– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 18 июня 2018 г.
Первый сбор команды в течение недели будет проходить на клубной базе "Тулажелдормаш". В рамках сбора запланирована контрольная встреча с курским "Авангардом", которая пройдет на центральном стадионе "Арсенал" 23 июня.
Тульский сбор станет для "Арсенала" первым под руководством нового главного тренера Олега Кононова.
Все о чемпионате России по футболу – здесь