"Арсенал" подписал контракт с полузащитником Костадиновым

"Арсенал" подписал контракт с полузащитником Георгием Костадиновым. Об этом сообщает официальный Твиттер клуба. Детали контракта не уточняются.

Костадинов родился 7 сентября 1990 года в Бургасе. Он выступал в "Лудогореце", болгарском "Черноморце", "Левски", "Маккаби" (Хайфа) и других клубах. В прошлом сезоне он провел 18 матчей и забил один гол.



