"Арсенал" назвал время и дату первых контрольных матчей

Пресс-служба "Арсенала" назвала даты первых двух контрольных матчей в рамках тренировочного сбора в турецком Белеке.

Первый сбор команды проходит с 12 по 23 января. Тульская команда 19 января сыграет с венгерским клубом "Пакш". Начало - 17:00. 23 января "Арсенал" встретится с вице-чемпионом польского чемпионата "Ягеллонией", матч начнется в 11:00.

"Арсенал" ушел на зимнюю паузу, находясь на 11 месте. В активе "оружейников" 20 очков в 17 матчах. Подопечные Игоря Черевченко возобновят чемпионат 3 марта домашней игрой с ЦСКА.

⚡⚡⚡Определились даты и время контрольных матчей оружейников на первом сборе в Белеке!



🗓 19 января

⏰ 17:00

⚽ "Арсенал" - "Пакш"



🗓 23 января

⏰ 11:00

⚽ "Арсенал" - @Jagiellonia1920 pic.twitter.com/cYBkDlLqSC – ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 14 января 2019 г.

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