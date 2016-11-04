Арсен Минасов: "Очень хочу уговорить Широкова вернуться в футбол"

Арсен Минасов, агент экс-капитана сборной России Романа Широкова, рассказал, что хочет уговорить своего клиента возобновить карьеру. Также Минасов заявил, что Широков не конфликтовал со своими наставниками в "Спартаке" и ЦСКА.

– Я очень хочу уговорить его вернуться в футбол, – цитирует "Спорт FM" Минасова. – Я считаю, что на той позиции, которой играет Роман, сейчас в нашем чемпионате российских игроков точно нет такого уровня. Он всегда предан той команде, в которой играет. Если он проиграл на тренировке, то ему лучше не звонить первые полчаса после занятий. И поэтому Спаллетти сначала не понимал, почему футболист себя так ведет. Потом итальянец понял его и направил в нужное русло.

У Романа не было конфликта с Бердыевым. У него не было конфликтов в "Зените" ни с кем, за исключением недопонимания одной ситуации со Спаллетти, которого он считает очень хорошим тренером и тем человеком, который помог ему добиться того, чего он добился. У него не было проблем с Якином в "Спартаке" и потом с Аленичевым. То же самое и со Слуцким. Проблема, что его не ставят играть? Поверьте, это не конфликт Слуцкого с Широковым. Если тренер его не ставил из-за конфликта с футболистом, то Слуцкий слабый тренер, каковым я его не считаю. Бердыев тоже скажет, что он не конфликтовал с Широковым. У него был один конфликт – с тренером Шевчуком. Этот момент начался с недопонимания ситуации, связанной со смертью отца нынешней супруги Романа.

Когда произошла та ситуация со "Спартаком", мы договорились о переходе в ЦСКА. Контракт подразумевал аренду до конца действия соглашения Романа со "Спартаком" с возможностью дальнейшего продления. А что случилось потом? Это широко освещалось. Могу сказать, что таких игроков, как Широков, не надо бояться. Ими надо дорожить, вести диалог на берегу, а не тогда, когда поплыли, не мешать ему добиваться максимальной пользы для команды.



Я говорил Широкову, что в высказываниях ему, может быть, стоит подбирать другие слова. Он говорит то, что думает. Роман и сам недоволен своими формулировками. Но его предположения в итоге оказывались верными. Можно много что сказать, когда тебя выхватывают сразу после раздевалки. Один футболист может говорить не то, что говорил в раздевалке, и выглядеть пушистым и белым. А другой высказывается так, как думает.