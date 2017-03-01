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Армянский нападающий проходит просмотр в "Краснодаре"

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Нападающий Артур Миранян находится на просмотре в "Краснодаре", утверждает News.am. Последним клубом 21-летнего армянина был "Вардар". На данный момент он является свободным агентом.

Миранян начинал профессиональную карьеру в донецком "Шахтере". Также на его счету 17 матчей за юношеские сборные Украины, в которых он забил 8 мячей, после чего изъявил желание выступать за сборную Армении.

Получив разрешение от ФИФА, он провел восемь матчей за молодежную команду Армении, в которых отличился одним голом и двумя результативными передачами.

Дополнительная информация

https://news.am/rus/news/376121.html

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