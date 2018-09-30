Ари: "Вызов в сборную? Почему нет?"

Нападающий "Краснодара" Ари после победы над "Динамо" в 9-м туре чемпионата России (3:0) заявил, что готов сыграть за сборную России, если его вызовут, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. В июле бразильский форвард получил российское гражданство.

- Как считаете, заслужили своей игрой вызова в сборную России? - вопрос Ари.

- Если честно, я только думаю о матчах моей команды. И если я играю в ней хорошо, то почему нет? Это вопрос тренера.

- Как оцените матч с "Динамо" и свою собственную игру?

- Три очка после поражения - это отлично.