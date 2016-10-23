Ари - в стартовом составе "Краснодара" на матч с "Амкаром"

Стали известны стартовые составы команд на матч 11-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Амкаром". В атаке "быков" сыграет нападающий Ари. Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Краснодар": Крицюк, Калешин, Мартынович, Енджейчик, Гранквист, Измайлов, Каборе, Ахмедов, Жоаузинью, Ахмедов, Ари. Запасные: Синицын, Адамов, Быстров, Мамаев, Петров, Подберезкин, Лаборде, Куасси, Окриашвили.

"Амкар": Селихов, Зайцев, Идову, Джикия, Занев, Милькович, Комолов, Хурцидзе, Гол, Салугин, Бодул. Запасные: Будаков, Хомич, Черенчиков, Конде, Гиголаев, Костюков, Баланович, Йовичич, Анене, Прокофьев, Шиндлер.

Прямая трансляция матча "Краснодар" - "Амкар"